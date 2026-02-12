Ərdoğan Serbiya prezidenti ilə görüşüb
Region
- 12 fevral, 2026
- 19:17
Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin Türkiyəyə səfəri başlayıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Vuçiçi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qarşılayıb.
Geniş tərkibdə görüşün ardınca ikitərəfli sazişlərin imzalanma mərasimi olacaq. Sonda Ərdoğan və Vuçiç mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edəcəklər.
