TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq
Xarici siyasət
- 10 mart, 2026
- 11:07
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) rəqabət orqanları rəhbərlərinin üçüncü iclasının tarixi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Şuşada keçirilməsi nəzərdə tutulan toplantı cari il iyunun 12-13-də baş tutacaq.
Qeyd edək ki, bundan əvvəlki iclaslar Türkiyə və Macarıstanda keçirilib.
Xatırladaq ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan daxildir. Türkmənistan və Macarıstan isə müşahidəçi ölkələrdir.
