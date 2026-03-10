TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 11:07
    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) rəqabət orqanları rəhbərlərinin üçüncü iclasının tarixi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Şuşada keçirilməsi nəzərdə tutulan toplantı cari il iyunun 12-13-də baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəlki iclaslar Türkiyə və Macarıstanda keçirilib.

    Xatırladaq ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan daxildir. Türkmənistan və Macarıstan isə müşahidəçi ölkələrdir.

