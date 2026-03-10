Заседание глав антимонопольных органов стран ОТГ состоится в Шуше в июне
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 11:36
Определена дата третьего заседания глав органов по конкуренции стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, заседание планируется провести в Шуше 12-13 июня текущего года.
Отметим, что предыдущие заседания проходили в Турции и Венгрии.
