Заседание глав антимонопольных органов стран ОТГ состоится в Шуше в июне

Определена ​дата третьего заседания глав органов по конкуренции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, заседание планируется провести в Шуше 12-13 июня текущего года.

Отметим, что предыдущие заседания проходили в Турции и Венгрии.