Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 11:08
    Yaxın Şərqdəki döyüş əməliyyatları səbəbindən son 24 saat ərzində İsraildə 191 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail mətbuatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilənlər arasında həm hərbçilər, həm də mülki şəxslər var. Ən azı bir nəfərin vəziyyəti kritik, daha üç nəfərin vəziyyəti isə ağırdır.

    В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке
    Over 190 injured in Israel due to fighting in Middle East

