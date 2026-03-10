В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке

В Израиле за последние 24 часа госпитализирован 191 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Среди госпитализированных есть как военнослужащие, так и мирные жители. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии, а еще трое - в тяжелом.