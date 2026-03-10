Hindistan 36 gəmisinin Hörmüz boğazından təhlükəsiz çıxarılması üçün variantlar axtarır
- 10 mart, 2026
- 11:01
Hindistan hökuməti Yaxın Şərqdə davam edən gərginlik fonunda Hindistan bayrağı altında üzən 36 gəminin Hörmüz boğazından təhlükəsiz şəkildə çıxarılması üçün variantlar axtarır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Hindustan Times" nəşri mənbələrə istinadən yazır.
Bildirilir ki, vəziyyəti nəzərə alaraq bütün Hindistan gəmiləri gücləndirilmiş təhlükəsizlik protokollarına riayət edirlər.
Həmçinin, qeyd olunur ki, gəmilər hazırda təhlükəsiz vəziyyətdədir və kifayət qədər ərzaq ehtiyatına malikdir.
