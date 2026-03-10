Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 10:37
    Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив

    Правительство Индии ищет варианты безопасного вывода через Ормузский пролив 36 судов под индийским флагом на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Hindustan Times со ссылкой на источники.

    Сообщается, что с учетом ситуации, все индийские суда соблюдают усиленные протоколы безопасности.

    Также отмечается, что суда сейчас находятся в безопасности и имеют достаточное количество провизии на борту.

    Ранее Индийская национальная ассоциация судовладельцев сообщала, что в районе Ормузского пролива застряли десятки индийских судов и более тысячи моряков, и попросила правительство Индии вмешаться в ситуацию.

    Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Hindistan 36 gəmisinin Hörmüz boğazından təhlükəsiz çıxarılması üçün variantlar axtarır
    Ты - Король

    Последние новости

    11:02

    В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:02

    Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    11:01

    Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 стран

    Внутренняя политика
    10:55

    Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском Курдистане

    В регионе
    10:47

    Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли Меджлису

    Милли Меджлис
    10:43

    Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активы

    Финансы
    10:38

    В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%

    Бизнес
    10:38

    В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10%

    Бизнес
    10:37

    Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей