Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 10:37
Правительство Индии ищет варианты безопасного вывода через Ормузский пролив 36 судов под индийским флагом на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом пишет издание The Hindustan Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что с учетом ситуации, все индийские суда соблюдают усиленные протоколы безопасности.
Также отмечается, что суда сейчас находятся в безопасности и имеют достаточное количество провизии на борту.
Ранее Индийская национальная ассоциация судовладельцев сообщала, что в районе Ормузского пролива застряли десятки индийских судов и более тысячи моряков, и попросила правительство Индии вмешаться в ситуацию.
