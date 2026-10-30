Ирландия создаст госорган для подготовки к возможному объединению с Северной Ирландией

Ирландия создаст государственный орган, который займется изучением и подготовкой к возможному объединению с Северной Ирландией.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Михола Мартина.

Новый орган будет изучать модели и сложности различных сценариев, включая сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании либо сохранение ее автономного устройства в составе объединенной Ирландии. Первые шаги по реализации инициативы Мартин намерен представить правительству до конца года.

Премьер подчеркнул необходимость беспристрастного подхода к обсуждению будущего острова и раскритиковал представление об объединении как о легком и неизбежном процессе.

По условиям Белфастского соглашения 1998 года британское правительство обязано назначить референдум об объединении, если появятся основания полагать, что большинство избирателей Северной Ирландии поддержит такой шаг. По данным Reuters, опросы пока показывают преобладание сторонников сохранения региона в составе Великобритании, однако после Brexit разрыв сократился.