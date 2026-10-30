İrlandiya Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşməyə hazırlıq üçün dövlət orqanı yaradacaq
- 30 oktyabr, 2026
- 14:30
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İrlandiya, Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşmənin öyrənilməsi və buna hazırlıqla məşğul olacaq dövlət orqanı yaradacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ölkənin Baş naziri Mixol Martinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Yeni qurum müxtəlif ssenarilərin modellərini və çətinliklərini araşdıracaq. Bu ssenarilərə Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığın tərkibində qalması və ya vahid İrlandiyanın tərkibində öz muxtar statusunu saxlaması da daxildir. Martin təşəbbüsün həyata keçirilməsi istiqamətindəki ilk addımları ilin sonuna qədər hökumətə təqdim etmək niyyətindədir.
Baş nazir adanın gələcəyinin müzakirəsinə qərəzsiz yanaşmağın vacibliyini vurğulayıb və birləşmənin asan və qaçılmaz proses kimi təqdim edilməsini tənqid edib.
1998-ci il Belfast razılaşmasına görə, Şimali İrlandiyada seçicilərin əksəriyyətinin İrlandiya ilə birləşməni dəstəkləyəcəyi ehtimalı yaranarsa, Britaniya hökuməti referendum keçirməlidir. "Reuters"in məlumatına əsasən, sorğular hələlik regionun Birləşmiş Krallığın tərkibində qalmasını dəstəkləyənlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Bununla belə, "Brexit"dən sonra dəstəkləyən qruplar arasındakı fərq azalıb.