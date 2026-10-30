Замминистра: На освобожденных территориях восстанавливаются природные заказники

В Азербайджане на освобожденных территориях продолжается восстановление деятельности государственных природных заказников.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба в Агдаме.

По его словам, на освобожденных территориях восстановлена деятельность Баситчайского государственного природного заповедника и Дашалтинского государственного природного заказника. Работы по восстановлению деятельности Гарагёльского государственного природного заповедника, а также Губадлинского, Аразбойского и Лачынского государственных природных заказников продолжаются.

Керимов также затронул состояние богатой экосистемы и природного наследия освобожденных территорий, подчеркнув важность их продвижения на международном уровне.

"С целью восстановления и сохранения биоразнообразия, повышения социально-экономических возможностей за счет обеспечения устойчивого использования природных ресурсов, а также развития экотуризма в регионе распоряжением президента Азербайджана от 20 октября 2026 года создан Карабахский национальный парк общей площадью 88 418 гектаров (44 тыс. 773,79 га в Агдеринском районе, 24 тыс. 597,80 га в Ходжалинском районе, 13 тыс. 514,98 га в Кяльбаджарском районе, 5 314,34 га в Шушинском районе и 217,09 га в Лачынском районе). Кроме того, в Восточно-Зангезурском экономическом районе начаты исследовательские работы и подготовка карты-схемы территории в связи с созданием нового национального парка", - сказал он.