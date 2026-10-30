АЖД объявило о возобновлении маршрута Баку–Балакян–Баку после ремонта путей
Инфраструктура
- 30 октября, 2026
- 13:41
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С 20 ноября будет возобновлено регулярное пассажирское сообщение по маршруту Баку–Балакян–Баку.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, поезд отправится из Баку 20 ноября, а из Балакяна - с 21 ноября.
"Напомним, что пассажирское сообщение по маршруту было временно приостановлено с 1 августа в связи с ремонтом железнодорожной линии Гах–Загатала, пострадавшей от селевого потока. Ремонтные работы завершены, и с указанных дат будет обеспечено возобновление рейсов по маршруту Баку–Балакян–Баку", - отметили в АЖД.
Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir
Azerbaijan Railways announces resumption of Baku–Balakan–Baku passenger service after track repairs
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