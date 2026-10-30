АЖД объявило о возобновлении маршрута Баку–Балакян–Баку после ремонта путей

С 20 ноября будет возобновлено регулярное пассажирское сообщение по маршруту Баку–Балакян–Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, поезд отправится из Баку 20 ноября, а из Балакяна - с 21 ноября.

"Напомним, что пассажирское сообщение по маршруту было временно приостановлено с 1 августа в связи с ремонтом железнодорожной линии Гах–Загатала, пострадавшей от селевого потока. Ремонтные работы завершены, и с указанных дат будет обеспечено возобновление рейсов по маршруту Баку–Балакян–Баку", - отметили в АЖД.