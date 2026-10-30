Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir
İnfrastruktur
- 30 oktyabr, 2026
- 13:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Noyabrın 20-dən Bakı–Balakən–Bakı marşrutu üzrə müntəzəm sərnişindaşıma xidməti bərpa olunacaq.
"Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, qatar Bakıdan noyabrın 20-dən, Balakəndən isə 21-dən etibarən hərəkət edəcək.
"Xatırladaq ki, bu marşrut üzrə sərnişindaşıma xidməti sel hadisəsindən zərər görmüş Qax-Zaqatala dəmir yol xəttinin təmiri ilə əlaqədər müvəqqəti dayandırılıb. Təmir işləri yekunlaşıb və qeyd olunan tarixlərdən Bakı-Balakən-Bakı marşrutu ilə səfərlərin bərpası təmin ediləcək", - ADY-dən qeyd edilib.
Bu il avqustun 1-də Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımaları müvəqqəti dayandırılmışdı.
АЖД объявило о возобновлении маршрута Баку–Балакян–Баку после ремонта путей
Azerbaijan Railways announces resumption of Baku–Balakan–Baku passenger service after track repairs
Son xəbərlər
15:02
Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edibSosial müdafiə
15:01
Rumıniyada SOCAR brendi altında 100-cü YDM istifadəyə verilibEnergetika
15:00
Azərbaycanda gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin başqa işə keçirilməsi qaydalarına dəyişiklik edilirMilli Məclis
14:59
Foto
Mediasiya Şurasında ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılıbSosial müdafiə
14:59
ABŞ Azərbaycanda autizmli insanlara yardım sahəsində tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcəkXarici siyasət
14:40
Foto
Azərbaycan ilə Liberiya arasında media sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunubDaxili siyasət
14:37
Florian Zenqstşmid: "Qarabağ ölkənin turizm məhsullarına əlavə dəyər qatır"Turizm
14:30
İrlandiya Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşməyə hazırlıq üçün dövlət orqanı yaradacaqDigər ölkələr
14:18
Azərbaycan Özbəkistanla maliyyə risklərinin idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə