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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:31
    Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

    Noyabrın 20-dən Bakı–Balakən–Bakı marşrutu üzrə müntəzəm sərnişindaşıma xidməti bərpa olunacaq.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, qatar Bakıdan noyabrın 20-dən, Balakəndən isə 21-dən etibarən hərəkət edəcək.

    "Xatırladaq ki, bu marşrut üzrə sərnişindaşıma xidməti sel hadisəsindən zərər görmüş Qax-Zaqatala dəmir yol xəttinin təmiri ilə əlaqədər müvəqqəti dayandırılıb. Təmir işləri yekunlaşıb və qeyd olunan tarixlərdən Bakı-Balakən-Bakı marşrutu ilə səfərlərin bərpası təmin ediləcək", - ADY-dən qeyd edilib.

    Bu il avqustun 1-də Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımaları müvəqqəti dayandırılmışdı.

    Bakı-Balakən-Bakı marşrutu Sərnişindaşıma Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    АЖД объявило о возобновлении маршрута Баку–Балакян–Баку после ремонта путей
    Azerbaijan Railways announces resumption of Baku–Balakan–Baku passenger service after track repairs
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