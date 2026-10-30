Кобахидзе: Грузия и Азербайджан договорились ускорить делимитацию и демаркацию границы
- 30 октября, 2026
- 14:18
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Грузия и Азербайджан договорились ускорить процесс делимитации и демаркации границы.
Как сообщает грузинское бюро Report, что об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, обсуждения состоялись как на 11-м заседании азербайджано-грузинской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и на двусторонней встрече премьер-министров двух стран.
Кобахидзе отметил, что в последние годы прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ отсутствует.
"Вместе с нашими азербайджанскими друзьями мы хотим добиться быстрого прогресса в данном направлении. Необходимо дружественно обсудить каждый аспект спора. Таких аспектов около 15, и мы должны активно работать над всеми ними", - сказал он.