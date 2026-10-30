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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан договорились ускорить делимитацию и демаркацию границы

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 14:18
    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан договорились ускорить делимитацию и демаркацию границы

    Грузия и Азербайджан договорились ускорить процесс делимитации и демаркации границы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, что об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, обсуждения состоялись как на 11-м заседании азербайджано-грузинской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и на двусторонней встрече премьер-министров двух стран.

    Кобахидзе отметил, что в последние годы прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ отсутствует.

    "Вместе с нашими азербайджанскими друзьями мы хотим добиться быстрого прогресса в данном направлении. Необходимо дружественно обсудить каждый аспект спора. Таких аспектов около 15, и мы должны активно работать над всеми ними", - сказал он.

    Ираклий Кобахидзе Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstanla Azərbaycan sərhədin delimitasiyası prosesini sürətləndirmək barədə razılığa gəlib
    Georgia, Azerbaijan agree to accelerate border delimitation, demarcation, PM says
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