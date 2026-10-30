Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 3 ноября
Внутренняя политика
- 30 октября, 2026
- 13:40
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Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 3 ноября.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего - первого заседания сессии.
Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня будет предоставлена позже.
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