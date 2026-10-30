Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 3 ноября

Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 3 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего - первого заседания сессии.

Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня будет предоставлена позже.