Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2026
- 13:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - ilk iclasının yekununda məlumat verib.
Spiker qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
14:59
Foto
Mediasiya Şurasında ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılıbSosial müdafiə
14:59
ABŞ Azərbaycanda autizmli insanlara yardım sahəsində tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcəkXarici siyasət
14:40
Foto
Azərbaycan ilə Liberiya arasında media sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunubDaxili siyasət
14:37
Florian Zenqstşmid: "Qarabağ ölkənin turizm məhsullarına əlavə dəyər qatır"Turizm
14:30
İrlandiya Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşməyə hazırlıq üçün dövlət orqanı yaradacaqDigər ölkələr
14:18
Azərbaycan Özbəkistanla maliyyə risklərinin idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:18
Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
14:16
Polşada casusluqda şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı saxlanılıbDigər ölkələr
14:15
Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi