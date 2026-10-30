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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:35
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - ilk iclasının yekununda məlumat verib.

    Spiker qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 3 ноября
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