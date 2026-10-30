В Германии автобус с детьми врезался в стену, есть пострадавшие

В немецком городе Бад-Ольдесло (земля Шлезвиг-Гольштейн) общественный автобус, перевозивший около 20 детей, врезался в стену жилого дома.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкие медиа, в результате аварии пострадали несколько пассажиров и водитель.

По данным полиции, по пока не установленным причинам водитель не смог проехать круговое движение, после чего автобус врезался в стену здания.

Первоначально сообщалось, что водитель оказался заблокирован в салоне автобуса. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются.