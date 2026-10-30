В Германии автобус с детьми врезался в стену, есть пострадавшие
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 14:31
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В немецком городе Бад-Ольдесло (земля Шлезвиг-Гольштейн) общественный автобус, перевозивший около 20 детей, врезался в стену жилого дома.
Как сообщает Report со ссылкой на немецкие медиа, в результате аварии пострадали несколько пассажиров и водитель.
По данным полиции, по пока не установленным причинам водитель не смог проехать круговое движение, после чего автобус врезался в стену здания.
Первоначально сообщалось, что водитель оказался заблокирован в салоне автобуса. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются.
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