В Азербайджане утверждены правила госфинансирования молодежных мероприятий

Кабинет министров утвердил правила расходования средств на молодежные мероприятия национального и международного уровня, проводимые в соответствии с единым календарным планом.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Финансирование расходов, необходимых для исполнения постановления, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства молодежи и спорта.