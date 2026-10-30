İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:22
    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən ölkə və beynəlxalq səviyyəli gənclər tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi qaydalarını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

    Qərarın icrası ilə bağlı tələb olunan xərclərin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsində Gənclər və İdman Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçiriləcək.

    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib
    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:28
    AFFA rəsmisi Edmond Klaus: "Aşağı yaş qruplarındakı islahatlar futbolçuların inkişafına xidmət edir"
    Futbol
    13:27
    Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsi haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    13:27
    Astarada torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb
    Hadisə
    13:25
    Qazaxıstan və Qırğızıstan təxminən 100 milyon dollar dəyərində sazişlər imzalamağı planlaşdırır
    Region
    13:22
    Foto
    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib
    Daxili siyasət
    13:20
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı təhlükəsizlik arxitekturası yaratmağa çalışır
    Xarici siyasət
    13:18
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki bir sıra qurumların strukturu təsdiqlənib
    ASK
    13:17
    Azad edilmiş ərazilərdə 11 avtomat hidroloji stansiya qurulub
    Qarabağ
    13:10
    Nazir müavini: Azad olunmuş ərazilərdə dövlət təbiət yasaqlıqlarının bərpa işləri davam etdirilir
    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti