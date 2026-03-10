İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 11:04
    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib
    Zaur Mikayılov

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılovun martın 13-də Abşeron rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəbulun tarixi martın 18-nə keçirilib. Görüş Abşeron və Zəngilan rayonlarının sakinləri üçün nəzərdə tutulub.

    Dövlət Su Ehtiyatları Agnetliyi Vətəndaş qəbulu Zaur Mikayılov

