Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib
İnfrastruktur
- 10 mart, 2026
- 11:04
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılovun martın 13-də Abşeron rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib.
"Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəbulun tarixi martın 18-nə keçirilib. Görüş Abşeron və Zəngilan rayonlarının sakinləri üçün nəzərdə tutulub.
