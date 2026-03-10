İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 11:06
    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Nazirlər Kabineti 18 iyul 2011-ci il tarixli "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)"nin cədvəlinə Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi əlavə edilib. Agentlik üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb.

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi xidməti minik avtomobili Nazirlər Kabineti

    Son xəbərlər

    11:21

    Ruslan Paşayev: "Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır"

    Fərdi
    11:16
    Video

    FHN: Od çərşənbəsində tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Hadisə
    11:13
    Video

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    11:09

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    11:08

    Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir

    Region
    11:07

    TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

    Xarici siyasət
    11:06

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    11:04

    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti