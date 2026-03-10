Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir
Region
- 10 mart, 2026
- 11:08
Türkiyə Malatyada ölkə ərazisini potensial hava təhlükəsindən qorumaq üçün "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu qərar bölgədə baş verən hadisələr fonunda alınıb:
"Türkiyənin milli səviyyədə gördüyü təhlükəsizlik tədbirləri ilə yanaşı, NATO tərəfindən də hava hücumundan müdafiə tədbirləri artırılıb. Bu çərçivədə hava məkanımızın qorunmasına dəstək vermək üçün təyin edilmiş bir "Patriot" sistemi Malatya şəhərində yerləşdirilir".
Qeyd edək ki, İrandan müxtəlif vaxtlarda Türkiyə hava məkanına daxil olan 2 raket NATO hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.
