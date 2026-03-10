НАТО разместило систему Patriot в турецкой Малатье

Минобороны Турции сообщило о размещении системы противовоздушной обороны НАТО – Patriot – в провинции Малатья на фоне продолжающего роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, система развернута в рамках мер по укреплению безопасности границ и воздушного пространства Турции.

"Турция принимает необходимые меры для защиты страны и граждан, а также проводит консультации с НАТО и союзниками. В дополнение к мерам, принимаемым на национальном уровне, НАТО усилило меры противовоздушной и противоракетной обороны. В этом контексте для поддержки защиты воздушного пространства в Малатье размещена система Patriot", - говорится в заявлении министерства.

В Минобороны также отметили, что Турция продолжит оценивать развитие ситуации совместно с НАТО и союзниками и предпринимать шаги для обеспечения регионального мира и стабильности в регионе.