Эрдоган встретился с президентом Сербии
В регионе
- 12 февраля, 2026
- 19:39
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с сербским коллегой Александром Вучичем.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что после встречи в расширенном составе состоится церемония подписания двусторонних соглашений. В завершение Эрдоган и Вучич выступят с совместными заявлениями для прессы.
