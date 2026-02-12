Эрдоган встретился с президентом Сербии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с сербским коллегой Александром Вучичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что после встречи в расширенном составе состоится церемония подписания двусторонних соглашений. В завершение Эрдоган и Вучич выступят с совместными заявлениями для прессы.