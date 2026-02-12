Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган встретился с президентом Сербии

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 19:39
    Эрдоган встретился с президентом Сербии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с сербским коллегой Александром Вучичем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Отмечается, что после встречи в расширенном составе состоится церемония подписания двусторонних соглашений. В завершение Эрдоган и Вучич выступят с совместными заявлениями для прессы.

    Лента новостей