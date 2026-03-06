Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове 7 марта ожидается переменная облачность, временами облачно. Днем в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 3–6°, днем - 7–9° тепла.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    По данным службы, 8 марта ожидается переменная облачность, временами облачно. Ночью и утром в отдельных местах возможны осадки. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3–5°, днем - 6–9° тепла.

    9 марта прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 3–5°, днем - 7–10° тепла.

    В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре 7–9 марта ожидаются осадки и снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Днем 9 марта осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2–7° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

    В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Физули, Агдаме, а также в Дашкесане, Гедабее и Гёйгёле 7–9 марта ожидаются осадки и снег, местами интенсивные. К вечеру 9 марта осадки постепенно прекратятся. Возможен туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 3–8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

    В Восточном Зангезуре - Джебраиле, Кяльбаджаре, Кубатлы, Лачине и Зангилане - 7–9 марта также ожидаются осадки и снег. Местами возможны интенсивные осадки и туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0–3° мороза, в горных районах - 10–14° мороза, днем - 0–3° тепла, в горах - до 8° мороза.

    В Газахе, Гяндже, Самухе, Горанбое, Тертере, Шамкире, Товузе и Нафталане 7–9 марта ожидаются осадки и снег, местами интенсивные. Днем 9 марта осадки постепенно прекратятся. Возможен туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0–4° тепла, днем - 5–8° тепла.

    В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмайыллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Кубе, Хачмазе и Гусаре 7–9 марта ожидаются осадки и снег, местами интенсивные. К вечеру 9 марта осадки постепенно прекратятся. Возможен туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0–3° тепла, днем - 4–7° тепла, в горах ночью - 10–15° мороза, днем - 0–5° мороза.

    В Евлахе, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Барде, Бейлагане, Сабирабаде, Мингячевире, Билясуваре, Саатлы, Гёйчае, Уджаре, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале 7–9 марта ожидаются осадки, местами интенсивные. К вечеру 9 марта осадки постепенно прекратятся. Возможен туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 2–5°, днем - 6–9° тепла.

    В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Билясуваре и Джалилабаде 7–9 марта ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможны интенсивные осадки. К вечеру 9 марта осадки постепенно прекратятся. Возможен туман. Умеренный северо-восточный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 2–5°, днем - 5–8° тепла, в горах ночью - 3–6° мороза, днем - 0–3° мороза.

