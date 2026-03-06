Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александаром Вучичем
- 06 марта, 2026
- 21:03
6 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, была выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации.
Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван.
В ходе беседы Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Сербии с днем рождения.
Александар Вучич выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание.
Главы государств с удовлетворением отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества.