Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александаром Вучичем

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 21:03
    6 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    В ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, была выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации.

    Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван.

    В ходе беседы Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Сербии с днем рождения.

    Александар Вучич выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание.

    Главы государств с удовлетворением отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества.

    İlham Əliyev ilə Aleksandar Vuçiç arasında telefon danışığı olub
    President Ilham Aliyev holds telephone conversation with Serbian counterpart
