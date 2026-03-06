Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александаром Вучичем

6 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, была выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации.

Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Сербии с днем рождения.

Александар Вучич выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание.

Главы государств с удовлетворением отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества.