    Внешняя политика
    06 марта, 2026
    21:46
    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Чехии за поддержку Азербайджана

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил благодарность премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу за поддержку, оказанную Азербайджану после атак иранских дронов на Нахчыван.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице президента в социальной сети X.

    В публикации говорится:

    "Выражаю глубокую признательность премьер-министру господину Андрею Бабишу за сильное послание поддержки и солидарности, продемонстрированное Чешской Республикой после атак беспилотников иранского государства на территорию Азербайджана.

    Это заявление является ярким свидетельством тесных отношений дружбы между Азербайджаном и Чехией, развивающихся в позитивном русле, а также приверженности международному праву".

    Prezident İlham Əliyev göstərdiyi dəstəyə və həmrəyliyə görə Çexiyanın Baş nazirinə minnətdarlığını bildirib
