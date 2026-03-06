Ильхам Алиев поблагодарил премьера Чехии за поддержку Азербайджана
- 06 марта, 2026
- 21:46
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил благодарность премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу за поддержку, оказанную Азербайджану после атак иранских дронов на Нахчыван.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице президента в социальной сети X.
В публикации говорится:
"Выражаю глубокую признательность премьер-министру господину Андрею Бабишу за сильное послание поддержки и солидарности, продемонстрированное Чешской Республикой после атак беспилотников иранского государства на территорию Азербайджана.
Это заявление является ярким свидетельством тесных отношений дружбы между Азербайджаном и Чехией, развивающихся в позитивном русле, а также приверженности международному праву".
