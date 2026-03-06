Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 06 марта, 2026
    • 20:39
    Антонио Таяни поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности, в том числе дроновые атаки, совершенные Ираном по территории Азербайджана.

    Байрамов подчеркнул недопустимость подобных атак на азербайджанскую территорию, отметив, что любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны, противоречат нормам международного права. Заявлено, что такие шаги, создающие угрозу для гражданского населения и инфраструктуры, представляют собой серьезный вызов для региональной стабильности и безопасности.

    Таяни выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и отметил важность восстановления стабильности в регионе, выразив солидарность с Азербайджаном.

    Глава МИД Италии также поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в эвакуации итальянских граждан через территорию Азербайджана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Удар по аэропорту Нахчывана эвакуация из Ирана
    İtaliya İranın Naxçıvana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edib
    Antonio Tajani thanks Azerbaijan for assisting evacuation of Italians from Iran
