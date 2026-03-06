СГБ предотвратила подготовленные КСИР террористические акты в Азербайджане

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 22:02
    В результате комплексных контрразведывательных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ), предотвращены попытки совершения террористических и диверсионных актов, а также сбор разведывательной информации на территории страны, планировавшиеся специальной службой Исламской Республики Иран - Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

    По данным СГБ, с целью создания паники в обществе и нанесения ущерба международному имиджу страны в качестве целей были выбраны нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также Ашкеназская синагога.

    В ходе расследования установлено, что граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана Гулиевым Тарханом Тарлан оглу и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. В контейнере, размещенном вблизи поселка Шихов Сабаильского района, было обнаружено 7 килограммов 730 граммов взрывчатого вещества типа C-4.

    Следствием также установлено, что по заданию лиц, связанных с КСИР, на территорию страны были ввезены еще два дистанционно управляемых взрывных устройства типа C-4, которые были спрятаны в различных местах. Кроме того, на территории Карадагского района обнаружено еще одно взрывное устройство массой 1280 граммов с радиусом поражения 250–300 метров.

    В ходе расследования также установлено, что КСИР готовил план покушения на жизнь одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство.

    В результате проведенных СГБ упреждающих оперативных мероприятий террористические планы были предотвращены. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Ниджат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофик оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на жизнь общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

    В ходе расследования установлено, что в организации террористических планов участвовал офицер разведывательной структуры КСИР в звании полковника Али Асгар Бордбар Шерамини. В отношении граждан Ирана Зандкиана Ясера Рахима, Рустамзады Бехнама Сахибали, Азарундбилеха Хосейна Савар Сабера и Шейхзаде Саджада Могхадам Сати Софи Эвада объявлен международный розыск.

    В СГБ сообщили, что оперативно-следственные мероприятия по выявлению террористических и диверсионных планов иностранных спецслужб на территории Азербайджана продолжаются.

    Лента новостей