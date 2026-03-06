Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Андрей Бабиш осудил атаку дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 21:35
    Андрей Бабиш осудил атаку дронов на Нахчыван

    Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с атаками беспилотников Ирана на Нахчыван.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    С большой обеспокоенностью воспринял известие об атаке дронов на Нахчыван 5 марта. В ходе этой атаки были нанесены удары по гражданским объектам, включая аэропорт, дроны упали вблизи школы и несколько человек получили ранения.

    Данная атака означает грубое нарушение международного права и эскалацию неприемлемого насилия. Этот акт, который Вы справедливо расценили как террористическую атаку, создает серьезную угрозу стабильности и безопасности всего региона.

    От имени Правительства Чешской Республики хотел бы заявить о нашем решительном осуждении этой атаки. Мы заявляем о своей солидарности с Азербайджаном и поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение безопасности его граждан, а также сохранение мира и стабильности в регионе.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

    Андрей Бабиш Удар по аэропорту Нахчывана Чехия Азербайджан
    Andrey Babiş: Naxçıvana dron hücumu regionun təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır
    Czech prime minister condemns drone attack on Nakhchivan
    Ты - Король

    Последние новости

    22:07

    Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:02
    Видео

    СГБ предотвратила подготовленные КСИР террористические акты в Азербайджане

    Внутренняя политика
    21:53

    MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

    Медиа
    21:46

    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Чехии за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    21:35

    Андрей Бабиш осудил атаку дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    21:25
    Фото

    Около 70 иностранцев, включая дипломатов Узбекистана и Чехии, эвакуированы в Азербайджан — ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:20

    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и снег

    Экология
    21:03

    Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александаром Вучичем

    Внешняя политика
    20:39

    Антонио Таяни поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей