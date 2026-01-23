Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мира

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 21:39
    Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мира

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле ряд участников второго заседания Балканской платформы мира.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Администрации президента Турции в соцсети X.

    Во встрече приняли участие министры иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, а также другие официальные лица. Президент Турции также провел обсуждения с представителями Северной Македонии и Сербии.

    Отметим, что Балканская платформа мира была создана по инициативе Турции с целью содействия выработке устойчивых решений региональных вопросов на основе принципа региональной ответственности. Первое заседание платформы состоялось 26 июля 2025 года в Стамбуле.

