Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле ряд участников второго заседания Балканской платформы мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Администрации президента Турции в соцсети X.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, а также другие официальные лица. Президент Турции также провел обсуждения с представителями Северной Македонии и Сербии.

Отметим, что Балканская платформа мира была создана по инициативе Турции с целью содействия выработке устойчивых решений региональных вопросов на основе принципа региональной ответственности. Первое заседание платформы состоялось 26 июля 2025 года в Стамбуле.