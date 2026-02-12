İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ötən il SOCAR neft emalını 7 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 12 fevral, 2026
    • 19:27
    Ötən il SOCAR neft emalını 7 %-dən çox artırıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ötən il 6 milyon 225 min 953 ton neft emal edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2025-cü ilin yekunlarına dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 416 min 624 ton və ya 7,2 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə SOCAR 5 milyon 809 min 329 ton neft emal edib.

    SOCAR neft emalı

