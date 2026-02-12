Ötən il SOCAR 3 milyard kubmetrdən çox qaz emal edib
Energetika
- 12 fevral, 2026
- 19:25
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ötən il 3 milyard 36 milyon 10 min 184 kubmetr qaz emal edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2025-cü ilin yekunlarına dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Məlumata görə, şirkətin emal etdiyi qaz həcmləri 2024-cü illə müqayisədə 341 milyon 522 min 128 kubmetr və ya 10,1 % azdır.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə SOCAR 3 milyard 377 milyon 532 min 312 kubmetr qaz emal edib.
