ABŞ Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan qoşunların çıxarılmasını yekunlaşdırıb
- 12 fevral, 2026
- 20:39
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan öz qoşunlarını mərhələli şəkildə çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın məlumatında bildirilib.
"Bu addım Birləşmiş Çoxmillətli Əməliyyat Qrupu – "Sarsılmaz Qətiyyət" əməliyyatı (CJTF-OIR) tərəfindən həyata keçirilən planlı və vəziyyətin qiymətləndirilməsinə əsaslanan keçidin bir hissəsidir", - bəyanatda deyilib.
Qeyd edək ki, CJTF-OIR 2014-cü ildə CENTCOM tərəfindən yaradılıb və o vaxtdan bəri İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizədə müttəfiq qüvvələrə məsləhət verib, dəstək göstərib və onların fəaliyyətini təmin edib. 2025-ci ilin aprelində ABŞ Müdafiə Nazirliyi 2019-cu ildə İŞİD-in ərazi məğlubiyyətindən sonra Suriyadakı obyektlərinin konsolidasiyasına başladığını elan edib.