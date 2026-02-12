İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    ABŞ Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan qoşunların çıxarılmasını yekunlaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 20:39
    ABŞ Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan qoşunların çıxarılmasını yekunlaşdırıb

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan öz qoşunlarını mərhələli şəkildə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın məlumatında bildirilib.

    "Bu addım Birləşmiş Çoxmillətli Əməliyyat Qrupu – "Sarsılmaz Qətiyyət" əməliyyatı (CJTF-OIR) tərəfindən həyata keçirilən planlı və vəziyyətin qiymətləndirilməsinə əsaslanan keçidin bir hissəsidir", - bəyanatda deyilib.

    Qeyd edək ki, CJTF-OIR 2014-cü ildə CENTCOM tərəfindən yaradılıb və o vaxtdan bəri İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizədə müttəfiq qüvvələrə məsləhət verib, dəstək göstərib və onların fəaliyyətini təmin edib. 2025-ci ilin aprelində ABŞ Müdafiə Nazirliyi 2019-cu ildə İŞİD-in ərazi məğlubiyyətindən sonra Suriyadakı obyektlərinin konsolidasiyasına başladığını elan edib.

    ABŞ Suriya ABŞ Mərkəzi Komandanlığı
    США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии

    Son xəbərlər

    20:54
    Foto

    QMİ sədri: Erməni kilsəsinin revanşizmə meyillənməsi birgəyaşayış prinsiplərinə uyğun deyil

    Xarici siyasət
    20:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    20:46

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununa 18 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    20:44
    Video

    Lökbatanda yaşayış binası yanıb, sakinlər təxliyə olunub

    Hadisə
    20:39

    ABŞ Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan qoşunların çıxarılmasını yekunlaşdırıb

    Digər ölkələr
    20:32

    "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    20:22
    Foto

    Azərbaycanın İsrail və ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunub

    İqtisadiyyat
    20:20

    "Sabah"dan ayrılan Anatoli Nuriyev "Zirə" ilə anlaşıb

    Futbol
    20:15

    Azərbaycanda tədqiqatı başa çatan PISA nəticələri ilin sonunda açıqlanacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti