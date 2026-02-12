США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 20:09
Центральное командование США (CENTCOM) завершило постепенный вывод американских войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования.
"Этот шаг является частью планового и основанного на оценке обстановки перехода, осуществляемого Объединенной многонациональной оперативной группой – операция "Непоколебимая Решимость" (CJTF-OIR)", - говорится в заявлении.
Отметим, что CJTF-OIR была создана CENTCOM в 2014 году и с тех пор консультировала, поддерживала и обеспечивала действия союзных сил в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ. В апреле 2025 года Министерство обороны США объявило о начале консолидации своих объектов в Сирии после территориального поражения ИГИЛ в 2019 году.
США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии
