Pakistan Özbəkistan, Tacikistan və İrana yeni səfirlər təyin edib
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 14:38
Pakistan Özbəkistan, Tacikistan və İrana yeni səfirlər təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın xarici işlər naziri İshaq Dar "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Pakistan 17 ölkəyə, o cümlədən Özbəkistan, Tacikistan və İrana səfir və baş konsul təyin edib.
"Pakistanı xaricdə təmsil etmək üçün 19 səfir və baş konsulun təyin olunmasını elan etməyə şadam", - nazir yazıb.
Son xəbərlər
15:33
Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manatımdan keçib onun kitabını almalıyam?İncəsənət
15:32
Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilibRegion
15:31
QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıbDaxili siyasət
15:29
Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıbDigər ölkələr
15:26
Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıbRegion
15:26
Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideyinlərə çağırış edibSağlamlıq
15:19
Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıbBiznes
15:17
"Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcəkFutbol
14:57