Пакистан назначил новых послов в Узбекистане, Таджикистане и Иране
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 14:27
Пакистан назначил новых послов в Узбекистане, Таджикистане и Иране.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на своей странице в соцсети "Х".
По его словам, Пакистан назначил 19 новых послов и генеральных консулов в 17 странах, в том числе в в Узбекистане, Таджикистане и Иране.
"Рад сообщить о назначении 19 послов и генконсулов для представления Пакистана за рубежом", - написал он.
Последние новости
15:13
Фото
Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк ПобедыМилли Меджлис
15:12
Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНОФинансы
15:11
Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсатаЭнергетика
15:04
В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школеДругие страны
15:03
Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента КыргызстанаВ регионе
14:58
В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%Финансы
14:51
Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатовЭнергетика
14:50
Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%Финансы
14:45