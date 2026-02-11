Пакистан назначил новых послов в Узбекистане, Таджикистане и Иране.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, Пакистан назначил 19 новых послов и генеральных консулов в 17 странах, в том числе в в Узбекистане, Таджикистане и Иране.

"Рад сообщить о назначении 19 послов и генконсулов для представления Пакистана за рубежом", - написал он.