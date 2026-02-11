Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 11 февраля, 2026
    • 14:27
    Пакистан назначил новых послов в Узбекистане, Таджикистане и Иране

    Пакистан назначил новых послов в Узбекистане, Таджикистане и Иране.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на своей странице в соцсети "Х".

    По его словам, Пакистан назначил 19 новых послов и генеральных консулов в 17 странах, в том числе в в Узбекистане, Таджикистане и Иране.

    "Рад сообщить о назначении 19 послов и генконсулов для представления Пакистана за рубежом", - написал он.

