İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 13:46
    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç fevralın 12-də Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    O, regional və beynəlxaq münasibətlər istiqamətində sıx görüşlər həyata keçirdiyini bildirib.

    "Bu gün isə Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakisi qəbul edəcəyik. Dünyada və bölgəmizdə Türkiyə küləyi əsir. Özümüz üçün nə istəyiriksə, dostlarımız və qardaşlarımız üçün də eyni şeyi istəyirik".

    Türkiyə lideri növbəti həftə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Efiopiyaya səfər edəcəyini də qeyd edib.

    Türkiyə Serbiya Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aleksandar Vuçiç
    Президент Сербии посетит Турцию
    President of Serbia to visit Türkiye

    Son xəbərlər

    14:04

    "Turan Tovuz" 12500 manat cərimələnib, baş məşqçiyə dörd oyunluq cəza verilib

    Futbol
    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti