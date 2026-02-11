Президент Сербии посетит Турцию

Анкара ожидает с визитом президента Сербии Александра Вучича в четверг.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед однопартийцами в парламенте.

"Сегодня у меня состоятся переговоры с премьер-министром Греции Мицотакисом, завтра мы ожидаем приезда президента Сербии Александра Вучича", - сказал он.

Эрдоган не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с сербским президентом и не уточнил повестку визита.

Турецкий лидер также отметил, что на следующей неделе он посетит Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопию.