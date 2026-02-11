Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Сербии посетит Турцию

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 13:51
    Президент Сербии посетит Турцию

    Анкара ожидает с визитом президента Сербии Александра Вучича в четверг.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед однопартийцами в парламенте.

    "Сегодня у меня состоятся переговоры с премьер-министром Греции Мицотакисом, завтра мы ожидаем приезда президента Сербии Александра Вучича", - сказал он.

    Эрдоган не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с сербским президентом и не уточнил повестку визита.

    Турецкий лидер также отметил, что на следующей неделе он посетит Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопию.

    Александр Вучич Сербия Реджеп Тайип Эрдоган Турция переговоры
    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək
    President of Serbia to visit Türkiye
    Ты - Король

    Последние новости

    14:22

    Граждане Азербайджана смогут подавать электронные заявки на изобретения в ЕАПВ

    Наука и образование
    14:14

    Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам Алиев

    Внешняя политика
    14:10

    В Азербайджане число госинформресурсов с уязвимостями выросло на 58%

    ИКТ
    14:05

    Президент: Развитие связей с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений внешней политики

    Внешняя политика
    14:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента

    Внешняя политика
    13:51

    Президент Сербии посетит Турцию

    В регионе
    13:50

    "Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбол
    13:35
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    Лента новостей