AZAL организовал очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку
- 05 марта, 2026
- 23:41
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) организовало очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.
Об этом Report сообщили в AZAL.
В ЗАО указали, что с учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения для граждан Азербайджана альтернативного маршрута транспортного сообщения между Баку и Нахчываном составлен график полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.
Расписание рейсов, запланированных на 6 марта 2026 года, выглядит следующим образом:
|
Рейс
|
Вылет из Баку
|
Приземление в Ыгдыре
|
Отправление автобуса из Ыгдыра
|
Отправление автобуса из Нахчывана
|
Вылет из Ыгдыра
|
Приземление в Баку
|
J2 2251 / 2252
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
14:00
|
18:30
|
21:30
|
J2 2253 / 2254
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
15:00
|
19:30
|
22:30
|
J2 2255 / 2256
|
18:30
|
19:30
|
20:30
|
16:00
|
20:30
|
23:30
|
J2 2257 / 2258
|
19:30
|
20:30
|
21:30
|
17:00
|
21:30
|
00:30 (+1 день)
Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.
В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация.