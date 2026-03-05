AZAL организовал очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) организовало очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

Об этом Report сообщили в AZAL.

В ЗАО указали, что с учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения для граждан Азербайджана альтернативного маршрута транспортного сообщения между Баку и Нахчываном составлен график полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

Расписание рейсов, запланированных на 6 марта 2026 года, выглядит следующим образом:

Рейс Вылет из Баку Приземление в Ыгдыре Отправление автобуса из Ыгдыра Отправление автобуса из Нахчывана Вылет из Ыгдыра Приземление в Баку J2 2251 / 2252 16:30 17:30 18:30 14:00 18:30 21:30 J2 2253 / 2254 17:30 18:30 19:30 15:00 19:30 22:30 J2 2255 / 2256 18:30 19:30 20:30 16:00 20:30 23:30 J2 2257 / 2258 19:30 20:30 21:30 17:00 21:30 00:30 (+1 день)

Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация.