AZAL организовал очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку

    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) организовало очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

    Об этом Report сообщили в AZAL.

    В ЗАО указали, что с учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения для граждан Азербайджана альтернативного маршрута транспортного сообщения между Баку и Нахчываном составлен график полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

    Расписание рейсов, запланированных на 6 марта 2026 года, выглядит следующим образом:

    Рейс

    Вылет из Баку

    Приземление в Ыгдыре

    Отправление автобуса из Ыгдыра

    Отправление автобуса из Нахчывана

    Вылет из Ыгдыра

    Приземление в Баку

    J2 2251 / 2252

    16:30

    17:30

    18:30

    14:00

    18:30

    21:30

    J2 2253 / 2254

    17:30

    18:30

    19:30

    15:00

    19:30

    22:30

    J2 2255 / 2256

    18:30

    19:30

    20:30

    16:00

    20:30

    23:30

    J2 2257 / 2258

    19:30

    20:30

    21:30

    17:00

    21:30

    00:30 (+1 день)

    Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

    В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация.

