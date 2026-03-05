İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil olunub - CƏDVƏL

    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 23:21
    Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil olunub - CƏDVƏL

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması üçün Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq Azərbaycan vətəndaşlarının Bakı ilə Naxçıvan arasında alternativ nəqliyyat əlaqəsindən istifadə edə bilmələri üçün AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti uçuş cədvəli hazırlanıb.

    Cədvələ əsasən, 6 mart 2026-cı il tarixinə planlaşdırılan reyslər aşağıdakı kimidir:

    Reys

    Bakıdan qalxma

    İğdıra enmə

    Avtobusun İğdırdan yola düşməsi

    Avtobusun Naxçıvandan yola düşməsi

    İğdırdan qalxma

    Bakıya

    enmə

    J2 2251 / 2252

    16:30

    17:30

    18:30

    14:00

    18:30

    21:30

    J2 2253 / 2254

    17:30

    18:30

    19:30

    15:00

    19:30

    22:30

    J2 2255 / 2256

    18:30

    19:30

    20:30

    16:00

    20:30

    23:30

    J2 2257 / 2258

    19:30

    20:30

    21:30

    17:00

    21:30

    00:30 (+1 gün)

    Sərnişinlərdən uçuşdan ən azı bir saat yarım əvvəldən aeroporta gəlmələri və üzərlərində xarici pasport və ya yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin olması xahiş olunur.

    Sərnişinlərlə uçuş cədvəlində hər hansı bir dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə, ətraflı məlumat paylaşılacaq.

    AZAL Naxçıvan Bakı-İğdır-Bakı
