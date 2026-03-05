Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil olunub - CƏDVƏL
- 05 mart, 2026
- 23:21
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması üçün Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil edib.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq Azərbaycan vətəndaşlarının Bakı ilə Naxçıvan arasında alternativ nəqliyyat əlaqəsindən istifadə edə bilmələri üçün AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti uçuş cədvəli hazırlanıb.
Cədvələ əsasən, 6 mart 2026-cı il tarixinə planlaşdırılan reyslər aşağıdakı kimidir:
|
Reys
|
Bakıdan qalxma
|
İğdıra enmə
|
Avtobusun İğdırdan yola düşməsi
|
Avtobusun Naxçıvandan yola düşməsi
|
İğdırdan qalxma
|
Bakıya
enmə
|
J2 2251 / 2252
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
14:00
|
18:30
|
21:30
|
J2 2253 / 2254
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
15:00
|
19:30
|
22:30
|
J2 2255 / 2256
|
18:30
|
19:30
|
20:30
|
16:00
|
20:30
|
23:30
|
J2 2257 / 2258
|
19:30
|
20:30
|
21:30
|
17:00
|
21:30
|
00:30 (+1 gün)
Sərnişinlərdən uçuşdan ən azı bir saat yarım əvvəldən aeroporta gəlmələri və üzərlərində xarici pasport və ya yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin olması xahiş olunur.
Sərnişinlərlə uçuş cədvəlində hər hansı bir dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə, ətraflı məlumat paylaşılacaq.