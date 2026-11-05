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    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 10:55
    Azərbaycan Premyer Liqası: Qarabağ - Turan Tovuz matçının təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XI turun təyinatları açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının baş hakimi Fərid Hacıyev olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə XI tur

    6 noyabr

    18:00. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Vüqar Həsənli.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Azersun Arena"

    20:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Kamran Bayramov, Teymur Teymurov, Niyaz Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    "Palms Sports Arena"

    7 noyabr

    16:00. "Şəfa" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Elçin Məsiyev.

    VAR: Emin Əliyev.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "SOCAR Polymer Arena"

    18:30. "Zirə" – "Qəbələ"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Gülnurə Əkbərzadə, Rauf Cabarov.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    8 noyabr

    15:00. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Namiq Bəkirov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:30. "Sabah" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Sabah Arena"

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