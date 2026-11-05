FAO: Azərbaycanın daxili suları effektiv balıqçılıq idarəetməsinə ehtiyac duyur
- 05 noyabr, 2026
- 10:46
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ərazisi və daxili suları effektiv balıqçılıq idarəetməsinə, yaşayış mühitinin qorunmasına və məsuliyyətli akvakulturaya ehtiyac duyur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Regional nümayəndəsinin müavini Nabil Gangi Bakıda keçirilən l Azərbaycan Regional Akvakultura Forumunda deyib.
"Su heyvanlarının sağlamlığı, səmərəli su istifadəsi və iqlim riski haqqında daha yaxşı məlumat investisiyalara rəhbərlik etməlidir. Bu resursların qorunması sektorun uzunmüddətli məhsuldarlığına və bu torpaqda yaşayan icmaların dayanıqlığına investisiyadır. Bu prinsiplər FAO-nun Mavi Transformasiya strategiyasına rəhbərlik edir. Onlar həmçinin akvakultura, qida təhlükəsizliyi, ətraf mühitin qorunması və su idarəetməsi sahələrində əməkdaşlığı sektorun uğuru üçün zəruri edir. FAO və Azərbaycan artıq üzərində qurmaq üçün praktik işlərə malikdirlər, o cümlədən sektor təhlili, balıqçılıq yol xəritəsi üzrə iş gedir, balıqçılıq və akvakultura üzrə regional komissiyamız CACFISH vasitəsilə Türkiyə ilə təcrübə mübadiləsi aparılır",- deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, FAO-nun son qiymətləndirməsi göstərir ki, akvakultura artıq qlobal su heyvanları istehsalının yarısından çoxunu təşkil edir: "Su məhsulları dəyərli qida maddələri təmin edir, balıqçılıq və akvakultura suyun kənarından çox uzaqlarda həyat tərzini dəstəkləyir. Kiçik istehsalçılar və balıqçılıq icmaları üçün tərəqqi etibarlı gəlirlər, istifadə edə biləcəkləri məsləhətlər və çata biləcəkləri bazarlar demək olmalıdır. Onların bilikləri bu tərəqqinin formalaşmasına kömək etməlidir. Qadınlar və gənclər də evə yaxın yaşayabilən biznes qurmaq imkanlarına malik olmalıdırlar. İnkişaf sağlam sular və möhkəm elm üzərində qurulmalıdır".