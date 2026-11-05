ФАО: Азербайджанскому сектору Каспия необходимо эффективное управление рыболовством

Азербайджанский сектор Каспийского моря и внутренние водоемы страны нуждаются в эффективном управлении рыболовством, защите среды обитания и ответственном развитии аквакультуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель регионального представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Набил Ганги на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

"Инвестиционные решения должны основываться на более полных данных о здоровье водных животных, эффективном использовании воды и климатических рисках. Сохранение этих ресурсов - это инвестиция в долгосрочную продуктивность отрасли и устойчивость проживающих здесь сообществ", - отметил он.

По словам Ганги, эти принципы лежат в основе стратегии ФАО "Голубая трансформация". Они также делают сотрудничество в сферах аквакультуры, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и управления водными ресурсами необходимым условием успешного развития отрасли.