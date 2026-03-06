Глава МИД Азербайджана обсудил с армянским коллегой последнюю ситуацию в регионе

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 00:22
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе. Министры, выразив обеспокоенность, подчеркнули важность воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, а также указали на необходимость обеспечения стабильности и безопасности.

    Министр Джейхун Байрамов проинформировал армянского коллегу о дроновых атаках, осуществленных 5 марта против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в результате которых был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали гражданские лица.

    Главы МИД отметили важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном, и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

