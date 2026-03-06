Главы Генштабов Азербайджана, Турции и Венгрии обсудили региональную безопасность

Начальники Генеральных штабов ВС Турции и Венгрии генералы Сельчук Байрактароглу и Габор Бёрёнди позвонили первому заместителю министра обороны Азербайджана – начальнику Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковнику Кериму Велиеву.

Как сообщили Report в Минобороны, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества между странами, а также региональной безопасности в свете последних событий.

Байрактароглу и Бёрёнди подчеркнули, что атаки иранских беспилотников на гражданскую инфраструктуру на территории Нахчывана противоречат нормам международного права.

"Кроме того, начальник Генштаба Вооруженных сил Саудовской Аравии генерал Файяд бин Хамед Аль-Ровайли через военного атташе своей страны в Азербайджане сообщил, что его страна выступает против подобных атак и готова в любое время оказать необходимую поддержку. Генерал-полковник Керим Велиев выразил благодарность своим коллегам за занятую ими позицию и оказываемую поддержку", - говорится в сообщении.