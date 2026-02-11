İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 13:58
    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda fərdi uçot sistemindəki sığortaolunanların sayı 10,7 min nəfərdən çox artıb.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Fevralın 1-nə uçota alınmış sığortaolunanların sayı 5,3 milyon nəfərdən çox olub ki, bu da illik müqayisədə 3,9 % çoxdur.

