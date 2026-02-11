Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib
Komanda
- 11 fevral, 2026
- 13:57
Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda bu gün keçirilməsi planlaşdırılan "Lənkəran" - "Sərhədçi" oyununun başlama saatı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Görüş əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi saat 15:00-da yox, 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
