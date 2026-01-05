İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:49
    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    2025-ci il dekabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu 25 milyard 272,7 milyon manat olub ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 19,5 %-ni təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Borcun 17 milyard 77,5 milyon manatı daxili, 4 milyard 820,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 8 milyard 195,2 milyon manatı isə xarici borc olub. Ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə xarici borc 309 milyon ABŞ dolları və yaxud 6 % azalıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət borcu
    Обнародован государственный долг Азербайджана

    Son xəbərlər

    14:23

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    14:21

    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    14:18

    Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilir

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb

    İKT
    14:16

    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    14:04
    Foto

    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub

    Xarici siyasət
    14:02

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    14:02

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:01

    Azərbaycan bu il "Məktəblinin dostu" layihəsinə 8 milyon manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti