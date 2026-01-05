Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb
Maliyyə
- 05 yanvar, 2026
- 13:49
2025-ci il dekabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu 25 milyard 272,7 milyon manat olub ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 19,5 %-ni təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Borcun 17 milyard 77,5 milyon manatı daxili, 4 milyard 820,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 8 milyard 195,2 milyon manatı isə xarici borc olub. Ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə xarici borc 309 milyon ABŞ dolları və yaxud 6 % azalıb.
