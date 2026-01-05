Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Обнародован государственный долг Азербайджана

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 14:03
    Обнародован государственный долг Азербайджана

    На 1 декабря 2025 года государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 272,7 млн манатов, что составляет 19,5% от ВВП.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Из общей суммы долга 17 млрд 77,5 млн манатов составляет внутренний долг, а 4 млрд 820,7 млн долларов США или 8 млрд 195,2 млн манатов – внешний долг. По сравнению с началом прошлого года внешний долг уменьшился на 309 млн долларов США или на 6%.

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

