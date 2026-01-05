Обнародован государственный долг Азербайджана

На 1 декабря 2025 года государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 272,7 млн манатов, что составляет 19,5% от ВВП.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Из общей суммы долга 17 млрд 77,5 млн манатов составляет внутренний долг, а 4 млрд 820,7 млн долларов США или 8 млрд 195,2 млн манатов – внешний долг. По сравнению с началом прошлого года внешний долг уменьшился на 309 млн долларов США или на 6%.