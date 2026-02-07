Белый дом намерен включить Трампа в коллекцию Национальной портретной галереи

Белый дом предложил разместить полную экспозицию с президентом США Дональдом Трампом в Национальной портретной галерее в Вашингтоне после размещения одного полотна.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

"Представители администрации Трампа предложили Национальной портретной галерее Смитсоновского института создать в музее раздел, в котором будут представлены несколько изображений президента в дополнение к его официальному портрету", - сообщается в публикации.

Как отмечается, изображения американских президентов, как правило, размещались в портретной галерее после того, как они покидали свой пост. При этом издание уточняет, что Смитсоновский институт пока не получал официального предложения от администрации президента.

Ранее в Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставили один портрет Трампа. Тогда глава Белого дома опубликовал две фотографии портрета с разных ракурсов в социальной сети Truth Social. Эта работа была выполнена в черно-белой гамме. На портрете президент США стоит в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.

Ранее Трамп опубликовал свой портрет на троне.