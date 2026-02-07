Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Белый дом намерен включить Трампа в коллекцию Национальной портретной галереи

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 04:49
    Белый дом намерен включить Трампа в коллекцию Национальной портретной галереи

    Белый дом предложил разместить полную экспозицию с президентом США Дональдом Трампом в Национальной портретной галерее в Вашингтоне после размещения одного полотна.

    Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

    "Представители администрации Трампа предложили Национальной портретной галерее Смитсоновского института создать в музее раздел, в котором будут представлены несколько изображений президента в дополнение к его официальному портрету", - сообщается в публикации.

    Как отмечается, изображения американских президентов, как правило, размещались в портретной галерее после того, как они покидали свой пост. При этом издание уточняет, что Смитсоновский институт пока не получал официального предложения от администрации президента.

    Ранее в Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставили один портрет Трампа. Тогда глава Белого дома опубликовал две фотографии портрета с разных ракурсов в социальной сети Truth Social. Эта работа была выполнена в черно-белой гамме. На портрете президент США стоит в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.

    Ранее Трамп опубликовал свой портрет на троне.

    США Дональд Трамп художественная галерея портрет
